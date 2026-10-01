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स्वच्छता अभियान: गांधी जयंती से पहले राजघाट पर विजय गोयल ने गांधी सेल्फी पॉइंट पर की सफाई

अनुज कुमार

Updated Thu, 01 Oct 2026 12:28 PM IST Updated Thu, 01 Oct 2026 12:28 PM IST







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गांधी स्मृति के उपाध्यक्ष विजय गोयल ने कर्मचारियों के साथ राजघाट चौराहे स्थित गांधी सेल्फी प्वाइंट की प्रतिमाओं की सफाई कर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। ... और पढ़ें

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