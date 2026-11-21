छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में चक्रवात ‘अकवान’ का असर दिखाई देने लगा है। शुक्रवार से शुरू हुआ रुक-रुककर बारिश का सिलसिला पूरी रात जारी रहा। शनिवार सुबह भी जिले के अधिकांश इलाकों में आसमान में बादल छाए रहे, जबकि कई स्थानों पर हल्का कोहरा भी देखने को मिला। लगातार बारिश और ठंडी हवाओं के चलते मौसम का मिजाज बदल गया है। तापमान में गिरावट आने से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है।

हालांकि, मौसम में आए इस बदलाव ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। इन दिनों जिले में धान की कटाई, मिसाई और तैयार फसल को सुरक्षित रखने का काम चल रहा है। ऐसे में लगातार हो रही बारिश से खेतों और खलिहानों में रखी धान की फसल के भीगने और खराब होने की आशंका है। किसानों को डर है कि यदि बारिश का सिलसिला आगे भी जारी रहा तो उनकी महीनों की मेहनत पर पानी फिर सकता है।

धान भीगा तो खरीदी के दौरान भी हो सकती है परेशानी

किसानों की चिंता है कि बारिश के कारण धान भीगने से उसकी गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। इसका असर समर्थन मूल्य पर होने वाली खरीदी के दौरान भी पड़ सकता है। नमी बढ़ने और फसल की गुणवत्ता खराब होने से किसानों को धान बेचने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

ग्रामीण इलाकों में बारिश के चलते कृषि कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। किसान अपनी कटी हुई फसल को सुरक्षित रखने के लिए तिरपाल और अन्य इंतजाम करने में जुटे हैं। खेतों और खलिहानों में रखे धान को बारिश से बचाना उनके सामने बड़ी चुनौती बन गया है।

ठंडी हवाओं से बढ़ा ठंड का एहसास

लगातार बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई है। सुबह और शाम ठंडी हवाओं के चलते लोगों को ठंड का एहसास होने लगा है। जहां एक ओर बदले मौसम ने आम लोगों को गर्मी और उमस से राहत दी है, वहीं दूसरी ओर किसान अपनी तैयार फसल को लेकर चिंतित हैं।

फिलहाल जिले में रुक-रुककर हो रही बारिश और बादलों की मौजूदगी के कारण मौसम का मिजाज बदला हुआ है। आम लोगों के लिए सुहाना बना यह मौसम किसानों के लिए परेशानी का सबब बन गया है।