भिलाई इंडस्ट्रियल एरिया में हादसा: केमिकल कारखाने में भड़की भयानक आग, दमकल की टीमें मौके पर, कई मजदूर झुलसे

भिलाई के हाथखोज स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित श्याम केमिकल फैक्टरी में गुरुवार दोपहर अचानक भीषण आग लग गई। हादसे के समय कारखाने में काम कर रहे कई मजदूरों के घायल होने की जानकारी मिली है। केमिकल फैक्टरी होने की वजह से आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार परिसर से अचानक आग की ऊंची लपटें उठने लगीं और देखते ही देखते पूरे क्षेत्र में काले धुएं का गुबार फैल गया। घटनास्थल से उठता धुआं कई किलोमीटर दूर आसमान में साफ नजर आ रहा है।घटना की सूचना प्राप्त होते ही दमकल विभाग की गाड़ियों को तुरंत मौके के लिए रवाना किया गया। अग्निशमन दल के कर्मी आग पर काबू पाने के प्रयासों में लगातार जुटे हुए हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने कारखाने के आसपास के इलाके में आम लोगों की आवाजाही को पूरी तरह नियंत्रित कर दिया है। पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है। हादसे के बाद फैक्टरी परिसर और आसपास के पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है।कारखाने में लगी इस भीषण आग में घायल हुए मजदूरों की सटीक संख्या और उनकी शारीरिक स्थिति को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। फिलहाल आग लगने के मूल कारणों का पता नहीं चल सका है। शुरुआती तौर पर रसायन मौजूद होने के कारण आग के तेजी से फैलने की बात सामने आ रही है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि आग पूरी तरह बुझने के उपरांत ही हादसे के वास्तविक कारणों और कुल आर्थिक नुकसान की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।