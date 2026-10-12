{"_id":"6acc905b2bf1a59e8c0cd5a4","slug":"bihar-home-guard-jawan-dies-of-gunshot-wound-inside-barracks-in-bhojpur-brother-alleges-murder-2026-10-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"बिहार : भोजपुर में बैरक के अंदर होमगार्ड जवान की गोली लगने से मौत, भाई ने लगाया हत्या का आरोप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बिहार : भोजपुर में बैरक के अंदर होमगार्ड जवान की गोली लगने से मौत, भाई ने लगाया हत्या का आरोप

Video Published by: Published by: आशीष कुमार Updated Mon, 12 Oct 2026 01:16 PM IST







Link Copied



बिहार : भोजपुर में बैरक के अंदर होमगार्ड जवान की गोली लगने से मौत, भाई ने लगाया हत्या का आरोप

विज्ञापन