Pauri News: बंदरों से लोग परेशान

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श्रीनगर। शहर के कई क्षेत्रों में बंदरों के झुंड लोगों की परेशानी बढ़ा रहे हैं। गुरुद्वारा रोड, नागेश्वर गली, कमलेश्वर, नर्सरी रोड, बांसवाड़ा, जीआईसी और जीजीआईसी मार्ग पर आए दिन बंदर लोगों पर हमला कर रहे हैं। अंशिका, दीपा, उर्मिला, नीलम, रचना, मीनाक्षी और स्वीटी ने बताया कि बंदर छतों पर लगे फूल-सब्जियों के पौधों को उखाड़ और तोड़ रहे हैं। बागवानी के अलावा बंदर पानी की टंकियों के ढक्कन खोलकर फेंक दे रहे हैं। साथ ही घर में घुसकर खाने-पीने की वस्तुएं उठा ले जाते हैं। लोगों ने क्षेत्र में अभियान चलाकर बंदरों को पकड़ने की मांग की। वहीं नगर निगम के स्वास्थ्य निरीक्षक शशि पंवार ने बताया कि जल्द टीम को बुलाकर बंदरों को पकड़ने का अभियान दोबारा शुरू कराया जाएगा। संवाद