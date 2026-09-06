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उत्तराखंड: मनीषा निगम और गबर सिंह बिष्ट को मिला राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार; राष्ट्रपति ने किया सम्मानित

Sun, 06 Sep 2026 09:22 AM IST
Alka Tyagi संवाद न्यूज एजेंसी, श्रीनगर/कोटद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रीनगर/कोटद्वार Published by: Alka Tyagi Updated Sun, 06 Sep 2026 09:22 AM IST
सार

मनीषा निगम का चयन शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा नेशनल अवार्ड टू टीचर्स के लिए हुआ था। देशभर से चुने गए 21 शिक्षकों में वह शामिल थीं। यह पुरस्कार उच्च शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देता है।

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Uttarakhand Manisha Nigam and Gabbar Singh Bisht Received National Teachers Award In delhi
राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार लेते गबर सिंह बिष्ट और मनीषा निगम - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर शनिवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार-2026 प्रदान किए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की शिक्षिका मनीषा निगम और पौड़ी जिले के प्रधानाध्यापक गबर सिंह बिष्ट को सम्मानित किया।

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मनीषा निगम का चयन शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा नेशनल अवार्ड टू टीचर्स के लिए हुआ था। देशभर से चुने गए 21 शिक्षकों में वह शामिल थीं। यह पुरस्कार उच्च शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देता है। इसमें प्रशस्ति-पत्र, 50 हजार रुपये और रजत पदक मिलता है। वहीं गबर सिंह बिष्ट को विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड से एकमात्र शिक्षक के रूप में यह सम्मान मिला। उन्होंने पौड़ी के राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय मुस्याखांद में वर्ष 2003 से सेवाएं दी हैं।
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बिष्ट ने दूरस्थ क्षेत्र के विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा देने के लिए नवाचार किए। उन्होंने गणित और विज्ञान जैसे विषयों को सरल बनाया। डिजिटल प्लेटफॉर्म, आईसीटी, ई-कंटेंट और गूगल मीट का प्रभावी उपयोग किया। कोरोना काल में ऑनलाइन कक्षाओं से पढ़ाई जारी रखने में उनकी अहम भूमिका रही। उन्हें पहले राज्यपाल पुरस्कार और शैलेश मटियानी पुरस्कार भी मिल चुके हैं।

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