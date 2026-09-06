फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Pauri News ›   Three injured, including Mahamandaleshwar, in car accident.

Pauri News: कार दुर्घटना में महामंडलेश्वर समेत तीन घायल

Sun, 06 Sep 2026 03:53 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी Updated Sun, 06 Sep 2026 03:53 PM IST
विज्ञापन
Three injured, including Mahamandaleshwar, in car accident.
फोटो
विज्ञापन

ढुंढप्रयाग के समीप अनियंत्रित होकर गदेरे में गिरी कार
घायलों को बेस अस्पताल पहुंचाया, स्थिति सामान्य होने पर डिस्चार्ज किया
संवाद न्यूज एजेंसी
कीर्तिंनगर। गरुड़-बागेश्वर से हरिद्वार जा रही एक कार शनिवार देर रात कीर्तिनगर क्षेत्र में ढुंढप्रयाग के समीप अनियंत्रित होकर गदेरे में जा गिरी। हादसे में तीन लोग घायल हो गए। पुलिस ने तीनों घायलों को रेस्क्यू कर बेस अस्पताल पहुंचाया। उपचार के बाद रविवार को उनकी हालत सामान्य होने पर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। कार में महामंडलेश्वर स्वामी स्वरूपानंद महाराज, स्वामी निरंजन पुरी महाराज और सेवादार भास्कर पाठक सवार थे।

शनिवार देर रात करीब एक बजे ढुंढप्रयाग के समीप कार अचानक अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे गदेरे में जा गिरी। कोतवाली निरीक्षक कीर्तिनगर संजय मिश्रा ने बताया कि दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर तीनों घायलों को बाहर निकाला और बेस अस्पताल भेजा। बेस अस्पताल के पीआरओ राहुल भी मौके पर पहुंचे और रात करीब डेढ़ बजे 108 सेवा की मदद से तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सा अधीक्षक डाॅ. अच्युत नारायण पांडे ने बताया कि स्वामी स्वरूपानंद महाराज और स्वामी निरंजन पुरी को मुंह, हाथ पर हल्की चोटें आई हैं जबकि सेवादार भास्कर पाठक की कमर के नीचे चोट लगी है। तीनों की स्थिति अब सामान्य होने पर उन्हें रविवार दोपहर को एंबुलेंस से उनके गंतव्य के लिए भेजा दिया गया है। हादसे की सूचना मिलने पर भाजपा मंडल अध्यक्ष विनय घिल्डियाल, पूर्व जिला पंचायत सदस्य लखपत भंडारी और निगम पार्षद शुभम प्रभाकर बेस अस्पताल पहुंचे और घायलों का हाल जाना।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed