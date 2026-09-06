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श्रीनगर में हादसा: बागेश्वर से हरिद्वार जा रही कार ढूंढप्रयाग पुल के पास गदेरे में  गिरी, तीन लोग थे सवार

Sun, 06 Sep 2026 11:34 AM IST
Alka Tyagi संवाद न्यूज एजेंसी, श्रीनगर गढ़वाल
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रीनगर गढ़वाल Published by: Alka Tyagi Updated Sun, 06 Sep 2026 11:34 AM IST
सार

पांच सितंबर की रात करीब 12.50 बजे वाहन दुर्घटना की सूचना मिली। सूचना पर अपर उपनिरीक्षक मोहन प्रसाद रतूड़ी बाजार गश्त कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंचे।

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Accident in Srinagar Car traveling from Bageshwar to Haridwar plunges into a ravine near Dhund Prayag Bridge
अस्पताल में भर्ती हादसे में घायल सवारी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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देर रात कीर्तिंनगर में ढूंढप्रयाग पुल के निकट एक  कार अनियंत्रित होकर गदेरे में गिर गई। हादसे में कार सवार तीन लोग घायल हो गए। पुलिस ने तीनों घायलों को 108 सेवा के माध्यम से बेस अस्पताल श्रीकोट श्रीनगर भेजा।

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कोतवाली निरीक्षक संजय मिश्रा ने बताया कि पांच सितंबर की रात करीब 12.50 बजे वाहन दुर्घटना की सूचना मिली। सूचना पर अपर उपनिरीक्षक मोहन प्रसाद रतूड़ी बाजार गश्त कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंचे। जांच में पता चला कि कार गरुड़-बागेश्वर से हरिद्वार जा रही थी।
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कार में स्वरूपानंद निरंजन गिरी निवासी हरिद्वार और भास्कर पाठक (महात्मा) निवासी पिथौरागढ़ सवार थे। हादसे में स्वरूपानंद के घुटने और सिर में चोट आई है, जबकि अन्य दोनों को हल्की चोटें लगी हैं। पुलिस के अनुसार सभी घायलों की स्थिति सामान्य बताई गई है।

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