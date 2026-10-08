रील बनाते समय गंगा में गिरा युवक: नवंबर में होनी थी शादी, रेलिंग पर बैठते समय बिगड़ा बैलेंस; खोजबीन जारी

बाइक खड़ा करने के बाद सुमित शुक्ला रेलिंग पर बैठ गया। उसका मौसेरे भाई सक्षम पांडे उसकी रील बनाने लगा। इसी समय सुमित शुक्ला का बैलेंस बिगड़ गया। वह सिर के बल पुल के नीचे पलट गया। जब तक सक्षम पांडे दौड़कर पकड़ता तब तक सुमित शुक्ला गंगा नदी में गिर गया।



गंगा में गिरने के बाद कुछ देर तक हाथ-पांव चलता रहा। पुल पर खड़ा सक्षम पांडे शोर मचाता रहा लेकिन कुछ देर बाद सुमित शुक्ला गंगा नदी में समाकर लापता हो गया। घटना को देख मौके पर राहगीरों की भीड़ जुट गई। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची चील्ह पुलिस परिजनों को सूचना देते हुए स्थानीय गोताखोरों व एसडीआरएफ टीम बुलाकर गंगा में लापता सुमित शुक्ला की तलाश में जुटी है।



घटना की सूचना पर परिजन भी मौके पर पहुंच गए। पिता दिवाकर मिश्रा ने बताया कि सुमित शुक्ला की नवंबर में शादी होने वाली थी। वह दर्शन करने घर से निकला था कि हादसा हो गया। थानाध्यक्ष चील्ह भरत उपाध्याय ने बताया कि शास्त्री पुल पर रील बनाते समय युवक गंगा नदी में गिर गया। गोताखोर व एसडीआरएफ की मदद से उसकी तलाश की जा रही है।