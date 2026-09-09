पानी की टंकी पर चढ़ा युवक: चिल्लाया- पुलिस-राजस्व विभाग के लोग परेशान कर दिए, मिलीभगत का आरोप; जानें मामला

खेजुरी बाजार में बुधवार शाम करीब साढ़े पांच बजे उस समय हड़कंप मच गया, जब एक युवक विवादित भूमि पर निर्माण कार्य रोकने की मांग को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गया। युवक ने पुलिस और राजस्व विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों पर मिलीभगत कर विपक्षी की मदद करने का आरोप लगाया। सूचना मिलने पर थानाध्यक्ष लालमणि सरोज पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और युवक को समझाकर नीचे उतारने का प्रयास किया।

विज्ञापन





स्थानीय निवासी रोशन गुप्ता का आरोप है कि विपक्षी की ओर से विवादित भूमि पर मकान का निर्माण कराया जा रहा है। भूमि को लेकर न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। रोशन का आरोप है कि लेखपाल और कानूनगो की गलत रिपोर्ट के आधार पर निर्माण कार्य शुरू कराया गया। इसी के विरोध में वह पानी की टंकी पर चढ़ गया। उसने मांग की कि विवादित भूमि पर हो रहा निर्माण तत्काल रुकवाया जाए और राजस्व विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचकर मामले में कार्रवाई का भरोसा दें।