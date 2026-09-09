पानी की टंकी पर चढ़ा युवक: चिल्लाया- पुलिस-राजस्व विभाग के लोग परेशान कर दिए, मिलीभगत का आरोप; जानें मामला
जिले में विवादित भूमि पर निर्माण रोकने की मांग को लेकर रोशन गुप्ता पानी की टंकी पर चढ़ गया। उसने पुलिस और राजस्व अधिकारियों पर विपक्षी की मदद का आरोप लगाया। नायब तहसीलदार, लेखपाल और कानूनगो मौके पर पहुंचे और समझाने का प्रयास किया, लेकिन युवक कार्रवाई के भरोसे पर अड़ा रहा।
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खेजुरी बाजार में बुधवार शाम करीब साढ़े पांच बजे उस समय हड़कंप मच गया, जब एक युवक विवादित भूमि पर निर्माण कार्य रोकने की मांग को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गया। युवक ने पुलिस और राजस्व विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों पर मिलीभगत कर विपक्षी की मदद करने का आरोप लगाया। सूचना मिलने पर थानाध्यक्ष लालमणि सरोज पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और युवक को समझाकर नीचे उतारने का प्रयास किया।
स्थानीय निवासी रोशन गुप्ता का आरोप है कि विपक्षी की ओर से विवादित भूमि पर मकान का निर्माण कराया जा रहा है। भूमि को लेकर न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। रोशन का आरोप है कि लेखपाल और कानूनगो की गलत रिपोर्ट के आधार पर निर्माण कार्य शुरू कराया गया। इसी के विरोध में वह पानी की टंकी पर चढ़ गया। उसने मांग की कि विवादित भूमि पर हो रहा निर्माण तत्काल रुकवाया जाए और राजस्व विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचकर मामले में कार्रवाई का भरोसा दें।
थानाध्यक्ष लालमणि सरोज ने युवक को निर्माण कार्य रुकवाने का आश्वासन दिया, लेकिन वह अपनी मांग पर अड़ा रहा। उसका कहना था कि जब तक राजस्व विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का भरोसा नहीं देते, वह टंकी से नीचे नहीं उतरेगा। युवक के टंकी पर चढ़ने की जानकारी मिलने के करीब एक घंटे बाद नायब तहसीलदार रोशन सिंह, हलका लेखपाल और कानूनगो भी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने युवक से बातचीत कर उसे नीचे उतारने का प्रयास किया, लेकिन समाचार लिखे जाने तक वह टंकी पर ही मौजूद था।
उधर, थानाध्यक्ष ने बताया कि लेखपाल और कानूनगो की रिपोर्ट के अनुसार न्यायालय का स्थगन आदेश जिस भूमि से संबंधित है, वह दूसरे गाटा संख्या की है। पुलिस के अनुसार जिस गाटा संख्या की भूमि पर निर्माण कार्य कराया जा रहा है, वह अलग है। अधिकारियों ने युवक को पूरे मामले की जांच और नियमानुसार कार्रवाई का भरोसा दिलाया। देर शाम तक युवक को नीचे उतारने के प्रयास जारी रहे।