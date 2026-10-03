Varanasi News: जमीन की नापी से नाराज युवक ने की मारपीट, प्राथमिकी दर्ज

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थाना प्रभारी गोपालजी कुशवाहा ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की। वहीं, आरोपी नंदकिशोर पाल ने बताया कि मरतन पटेल ने दिनेश पाल की जमानत कराई थी और उसके पक्ष में जमीन की नापी कराना चाहते थे। उन्होंने विरोध कर सरकारी लेखपाल से नापी कराने की बात कही थी। संवाद