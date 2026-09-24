Varanasi News: कचहरी में तारीख पूछने पहुंचे युवक से मारपीट, अधिवक्ताओं पर आरोप
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 01:37 AM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 01:37 AM IST
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वाराणसी। मिर्जापुर शहर कोतवाली क्षेत्र के विसुंदरपुर निवासी परमिला देवी ने अधिवक्ता संजय कुमार मिश्रा, विजय यादव समेत अन्य अधिवक्ताओं पर पुत्र सुजीत कुमार पाल के साथ मारपीट का आरोप लगाया है और प्राथमिकी दर्ज कराई। परमिला देवी के अनुसार, अपर प्रधान न्यायाधीश तृतीय की अदालत में सुनीता बनाम सुजीत का मामला चल रहा है। बुधवार को मुकदमे की अगली तारीख की जानकारी लेने के लिए वह अपने पुत्र के साथ अधिवक्ता चंद्रभूषण पांडेय की चौकी पर पहुंची थीं। आरोप है कि दोपहर 1:30 से 1:50 बजे के बीच सुनीता पाल के अधिवक्ता संजय कुमार मिश्रा और उनके सहयोगी विजय यादव समेत अन्य पहुंचे और सुजीत को मिलकर पीटा। पीटने के बाद उसे जमीन पर पटक दिया गया। परमिला देवी का कहना है कि मारपीट में सुजीत के सिर, आंख और सीने में चोटें आईं और वह मौके पर ही बेहोश हो गया। चंद्रभूषण पांडेय समेत अन्य अधिवक्ताओं के पहुंचने पर बीच-बचाव किया गया।
सुजीत को ऑटो से जिला पहुंचाया, जहां उसका उपचार चल रहा है। कैंट थाना प्रभारी राजकिशोर पांडेय ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। ब्यूरो
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सुजीत को ऑटो से जिला पहुंचाया, जहां उसका उपचार चल रहा है। कैंट थाना प्रभारी राजकिशोर पांडेय ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। ब्यूरो