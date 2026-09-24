Varanasi News: कचहरी में तारीख पूछने पहुंचे युवक से मारपीट, अधिवक्ताओं पर आरोप

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सुजीत को ऑटो से जिला पहुंचाया, जहां उसका उपचार चल रहा है। कैंट थाना प्रभारी राजकिशोर पांडेय ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। ब्यूरो