गाजीपुर: सास के अंतिम संस्कार में आया युवक गंगा में डूबा, जीजा को बचाया; देर शाम तक तलाश जारी

एसडीआरएफ और गोताखोरों ने शुरू की तलाश

कोतवाली प्रभारी प्रमोद सिंह ने बताया कि शुक्रवार दोपहर करीब 3:30 बजे गंगा में युवक के डूबने की सूचना मिली। इसके बाद पुलिस टीम तत्काल पोस्ताघाट पहुंची। स्थानीय गोताखोरों की मदद से राकेश की तलाश शुरू कराई गई। बाद में एसडीआरएफ की टीम को भी खोज अभियान में लगाया गया।



काफी प्रयास के बावजूद देर शाम तक युवक का पता नहीं चल सका। पुलिस और बचाव दल लगातार उसकी तलाश में जुटे रहे। हादसे की जानकारी मिलने के बाद परिजनों और रिश्तेदारों में चिंता का माहौल रहा। पुलिस के अनुसार, युवक की तलाश के लिए अभियान जारी रखा गया। गंगा में नहाते समय गहरे पानी में जाने से यह हादसा हुआ।