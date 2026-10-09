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गाजीपुर: सास के अंतिम संस्कार में आया युवक गंगा में डूबा, जीजा को बचाया; देर शाम तक तलाश जारी

Fri, 09 Oct 2026 09:37 PM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, गाजीपुर।
अमर उजाला नेटवर्क, गाजीपुर। Published by: Aman Vishwakarma Updated Fri, 09 Oct 2026 09:37 PM IST
सार

जिले के पोस्ताघाट पर शुक्रवार को गंगा में नहाते समय 30 वर्षीय युवक डूब गया। वह अपने बड़े भाई की सास के अंतिम संस्कार में शामिल होने आया था। हादसे में उसके जीजा जयप्रकाश राम को बचा लिया गया। पुलिस, एसडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों ने तलाश की, लेकिन देर शाम तक राकेश का पता नहीं चला।

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Young man drowns in Ganges while attending mother-in-law funeral search underway in ghazipur
राकेश कुमार की फाइल फोटो। - फोटो : संवाद

विस्तार
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गाजीपुर में शहर कोतवाली क्षेत्र के पोस्ताघाट पर शुक्रवार को गंगा में नहाते समय 30 वर्षीय युवक डूब गया। वह अपने बड़े भाई की सास के अंतिम संस्कार में शामिल होने आया था। हादसे के दौरान उसके साथ गंगा में नहा रहे जीजा को एक युवक ने बचा लिया, लेकिन वह गहरे पानी में समा गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों और एसडीआरएफ की मदद से उसकी तलाश शुरू कराई। देर शाम तक युवक का पता नहीं चल सका।

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मरदह थाना क्षेत्र के कोड़री गांव निवासी राकेश कुमार अपने बड़े भाई की सास एकमी देवी के निधन पर अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए नगर श्मशान घाट आए थे। एकमी देवी बिरहीमाबाद बावेड़ी की निवासी थीं। अंतिम संस्कार के बाद राकेश अपने रिश्तेदारों और परिजनों के साथ पोस्ताघाट पहुंचे। यहां भीड़ अधिक होने के कारण वह अपने जीजा जयप्रकाश राम के साथ गंगा में नहाने लगे।

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गहरे पानी में जाने से डूबने लगे दोनों
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, नहाते समय राकेश कुमार और उनके जीजा जयप्रकाश राम गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। इसी दौरान घाट पर स्नान कर रहे एक युवक ने किसी तरह जयप्रकाश राम को बचा लिया, लेकिन राकेश गहरे पानी में समा गए। घटना के बाद घाट पर अफरा-तफरी मच गई। लोगों ने शोर मचाकर आसपास मौजूद लोगों को इसकी जानकारी दी।

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एसडीआरएफ और गोताखोरों ने शुरू की तलाश
कोतवाली प्रभारी प्रमोद सिंह ने बताया कि शुक्रवार दोपहर करीब 3:30 बजे गंगा में युवक के डूबने की सूचना मिली। इसके बाद पुलिस टीम तत्काल पोस्ताघाट पहुंची। स्थानीय गोताखोरों की मदद से राकेश की तलाश शुरू कराई गई। बाद में एसडीआरएफ की टीम को भी खोज अभियान में लगाया गया।

काफी प्रयास के बावजूद देर शाम तक युवक का पता नहीं चल सका। पुलिस और बचाव दल लगातार उसकी तलाश में जुटे रहे। हादसे की जानकारी मिलने के बाद परिजनों और रिश्तेदारों में चिंता का माहौल रहा। पुलिस के अनुसार, युवक की तलाश के लिए अभियान जारी रखा गया। गंगा में नहाते समय गहरे पानी में जाने से यह हादसा हुआ।

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