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Varanasi News: 88वें शारदोत्सव में कलश स्थापना कर की पूजा

Fri, 16 Oct 2026 12:23 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 12:23 AM IST
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Worship commenced at the 88th Sharadotsav with the 'Kalash Sthapana' (installation of the ceremonial pot).
वाराणसी। विद्यार्थी शारदोत्सव समिति का सप्ताहव्यापी शारदोत्सव बृहस्पतिवार को ब्रह्मा घाट स्थित मंगल भवन में शुरू हुआ। मां शारदा की स्थापना, पूजन और कलश प्रतिष्ठा के साथ पूजन हुआ। समिति के 88वें वर्ष में सारंग चितळे ने हेमंत जोशी के आचार्यत्व में कलश स्थापना की। मां शारदा का पूजन और आरती की गई। भगवान गणेश का स्थापन, पूजन और माता शारदा का कलश में स्थापन भी वैदिक विधि से हुआ। पूजा में समिति के अध्यक्ष संतोष सोलापुरकर, माधव रटाटे, अनंत राम बक्षी, गौरव रटाटे, सुहास पटवर्धन, ज्ञानेश्वर तोलेदार, ऋत्विक बापट, उत्कर्ष रटाटे और गौरांग रटाटे आदि रहे। इसके बाद सुहास पटवर्धन की अध्यक्षता में सूर्य नमस्कार प्रतियोगिता हुई। सूरज कुमार दुबे प्रथम स्थान प्राप्त किया। रंगोली प्रतियोगिता में अंशिका ने अव्वल रही। संवाद
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