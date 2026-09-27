विश्व पर्यटन दिवस: काशी में पर्यटकों का स्वागत, गंगा स्वच्छता का लिया संकल्प; संस्कृति-परंपरा-पर्यटन का समागम

वहीं, विश्व नदी दिवस और विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर नमामि गंगे की ओर से नमो घाट पर गंगा स्वच्छता अभियान चलाया गया। गंगा तट की सफाई कर लोगों को नदी संरक्षण और स्वच्छता का संदेश दिया गया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक एवं नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एंबेसडर राजेश शुक्ला ने लोगों को गंगा निर्मलीकरण का संकल्प दिलाया। उन्होंने कहा कि नदियां स्वच्छ होंगी तो पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। स्वच्छ नदियां पर्यटकों को आकर्षित करने के साथ स्थानीय रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देती हैं।



उन्होंने कहा कि गंगा भारत की सांस्कृतिक धरोहर और सभ्यता का प्रतीक है। गंगा के बिना भारतीय सभ्यता और पर्यटन की कल्पना अधूरी है। उन्होंने पर्यटकों और स्थानीय लोगों से अपील की कि गंगा में यात्रा या तीर्थाटन के दौरान किसी प्रकार का कूड़ा-कचरा न डालें और जिम्मेदार पर्यटक की भूमिका निभाएं। आयोजन में अविनाश तिवारी, रुचि पाठक, गोल्डी पाठक, अविनाश पाठक, विशाल भारद्वाज समेत बड़ी संख्या में पर्यटक और स्वयंसेवक शामिल हुए।