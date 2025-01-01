Varanasi News: लेजेंडरी ऑफ स्पोर्ट्स विषयक कार्यशाला शुरू
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 01:57 AM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 01:57 AM IST
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राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में लेजेंडरी ऑफ स्पोर्ट्स विषयक पर तीन दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला कला संकाय के शारीरिक शिक्षा विभाग बीएचयू विभाग के सभागार में आयोजित की गई। शुभारंभ मुख्य अतिथि पूर्व भारतीय हॉकी टीम के कोच मीर रंजन नेगी ने किया। कहा कि संघर्ष के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने से ही सफलता मिलती है। आयोजन सचिव शारीरिक शिक्षा विभाग की सहायक प्रोफेसर डॉ. लिनेट खाखा ने बताया कि कार्यशाला का उद्देश्य विद्यार्थियों को खेल जगत की महान विभूतियों से परिचित कराना है। आगामी दो दिनों में खेल जगत से जुड़े विभिन्न विषयों पर व्याख्यान होंगे। विशेषज्ञ संवाद सत्र भी आयोजित करेंगे। उद्घाटन सत्र में विभागाध्यक्ष प्रो. विक्रम सिंह, प्रो. सुषमा घिल्डियाल और डॉ. मयंक नारायण सिंह ने संबोधित किया।
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