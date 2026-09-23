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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Women took out a Kalash Yatra; the religious discourse commenced with the worship of the Kalash

Varanasi News: महिलाओं ने निकाली कलशयात्रा, कलश पूजन से शुरू हुई कथा

Wed, 23 Sep 2026 02:24 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 02:24 AM IST
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Women took out a Kalash Yatra; the religious discourse commenced with the worship of the Kalash
दुर्गा कुंड से निकाली गई श्रीमद् भागवत कथा शोभायात्रा में शामिल श्रद्धालु। अमर उजाला - फोटो : Samvad
पांच दिवसीय श्रीशिवमहापुराण कथा के उपलक्ष्य में मंगलवार को शोभायात्रा निकाली गई। दुर्गाकुंड स्थित दुर्गा मंदिर से निकली कलश यात्रा दयाल टावर होते हुए आनंद पार्क स्थित कथास्थल पर पहुंची। रथ पर कथा व्यास और यजमान सिर पर पोथी लेकर चल रहे थे। कथास्थल पर पहुंचने के बाद विधिवत कलश पूजन हुआ। इसके बाद शिव महापुराण कथा का शुभारंभ हुआ। कथा प्रवक्ता पं. शिवम शुक्ला ने कहा कि कलियुग में पापों का नाश करने के लिए यह कथा सबसे उत्तम साधन है। मोक्ष प्रदान करने के लिए भी यह कथा महत्वपूर्ण है। इसके श्रवण और पठन से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ मिलते हैं। जहां शिव महापुराण की कथा होती है, वह स्थान तीर्थ के समान पवित्र हो जाता है। प्रारंभ में व्यासपीठ का पूजन कौशल्या देवी और अनीता विनोद सुनेजा ने किया। कथा श्रवण करने गीता प्रेस के कृष्ण कुमार खेमका, सतपाल, राज, राजीव कटारिया, राकेश कालरा, वंश कुमार आदि पहुंचे थे।
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