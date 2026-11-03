वाराणसी में हादसा: नीलगाय से टकरा कर बाइक सवार महिला की गई जान, एक साल में 5वीं घटना
वाराणसी में नीलगाय से बाइक टकराने से एक महिला की मौत हो गई। महिला कालिका धाम स्थित मंदिर में एक सगाई समारोह में शामिल होने गई थीं। देर शाम घर लौटते समय पचवार गांव के पास नीलगाय ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी।
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जंसा थाना क्षेत्र पचवार गांव के पास रविवार की शाम नीलगाय की टक्कर से बाइक सवार चंदा देवी (30) की मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद सोमवार की शाम चंदा का अंतिम संस्कार किया गया। नीलगाय से टक्कर से हादसों की यह एक साल में पांचवीं घटना है। तेंदुई दयापुर निवासी चंदा देवी परिवार के एक युवक के साथ कालिका धाम स्थित मंदिर में एक सगाई समारोह में शामिल होने गई थीं। देर शाम घर लौटते समय कालिका धाम भाऊपुर मार्ग पर पचवार गांव के पास नीलगाय ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी।
सड़क पर गिरकर चंदा देवी घायल हो गईं। बाइक चालक को हल्की चोटें आईं। परिजन उन्हें जलालपुर स्थित एक निजी अस्पताल ले गए। वहां चिकित्सकों ने चंदा को मृत घोषित कर दिया। चंदा देवी एक पुत्री और एक पुत्र की मां थीं।
परिजनों ने पुलिस को बताया कि पति मनोज कुमार गोंड सूरत में एंब्रॉयडरी का काम करते हैं। सूरत से घर के लिए निकल चुके हैं। ग्रामीणों ने पुलिस को बताया कि कालिका धाम भाऊपुर मार्ग पर पिछले एक साल में नीलगाय की टक्कर से करीब पांच लोगों की मौत हुई है।
सड़क किनारे अधिक पेड़ों और क्षतिग्रस्त पटरी को इन घटनाओं का कारण बताया गया है। जंसा थाना प्रभारी सत्यजीत सिंह ने बताया कि नीलगाय पर नियंत्रण को लेकर ग्रामीणों के संग वार्ता हुई है। कुछ ठोस योजना तैयार कराई जाएगी। ताकि हादसे न हों सकें।