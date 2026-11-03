वाराणसी में हादसा: नीलगाय से टकरा कर बाइक सवार महिला की गई जान, एक साल में 5वीं घटना

जंसा थाना क्षेत्र पचवार गांव के पास रविवार की शाम नीलगाय की टक्कर से बाइक सवार चंदा देवी (30) की मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद सोमवार की शाम चंदा का अंतिम संस्कार किया गया। नीलगाय से टक्कर से हादसों की यह एक साल में पांचवीं घटना है। तेंदुई दयापुर निवासी चंदा देवी परिवार के एक युवक के साथ कालिका धाम स्थित मंदिर में एक सगाई समारोह में शामिल होने गई थीं। देर शाम घर लौटते समय कालिका धाम भाऊपुर मार्ग पर पचवार गांव के पास नीलगाय ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी।

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