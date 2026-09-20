Varanasi News: महिला के खाते से एपीके फाइल से 6.64 लाख रुपये की साइबर ठगी
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:28 AM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:28 AM IST
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वाराणसी। बाबतपुर एयरपोर्ट विस्तार के लिए मिली जमीन अधिग्रहण की राशि पर साइबर ठगों ने सेंध लगा दी है। फूलपुर थाना क्षेत्र की एक महिला के खाते से एपीके फाइल के माध्यम से 6.64 लाख रुपये उड़ा लिए गए। साइबर क्राइम पुलिस थाने में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मंगारी गांव निवासी पीड़िता अंजू देवी ने साइबर क्राइम पुलिस को बताया कि उनका और पति मनोज पटेल का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में संयुक्त बचत खाता है। इस खाते में एयरपोर्ट विस्तार के मुआवजे के रूप में 903000 रुपये आए थे। 20 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 के बीच 651783 रुपये कट गए। इसी बैंक की मंगारी शाखा के एक अन्य खाते से भी 13000 रुपये निकाल लिए गए। कुल मिलाकर ठगों ने 664783 रुपये की साइबर धोखाधड़ी की है। ठगी की यह वारदात उनके व्हॉट्सएप पर एक मोबाइल नंबर से भेजी गई एप फाइल के जरिये हुई। फाइल पर क्लिक करते ही साइबर अपराधियों ने खाते तक पहुंच प्राप्त कर धोखाधड़ी की। साइबर क्राइम थाना प्रभारी निरीक्षक उदयवीर सिंह ने बताया कि जांच की जा रही है। ब्यूरो
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