वाराणसी में पांडेयपुर स्थित यशोदानगर कॉलोनी में शनिवार रात विवाहिता तनु मौर्य 23 वर्ष की संदिग्ध हाल में मौत हो गई। नौ माह पूर्व आठ फरवरी को तुन मौर्य की शादी सौरभ के साथ हुई थी। जानकारी मिलते ही परिजन तनु के ससुराल पहुंचे और पति समेत सास-ससुर के खिलाफ दहेज हत्या का आरोप लगाया। कैंट थाने में तहरीर दी। पुलिस ने सास, ससुर व पति सौरभ को हिरासत में ले लिया है। घटना की सूचना मिलते ही फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया।

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क्या है मामला

चौबेपुर थाना क्षेत्र के जाल्हूपुर क्षेत्र की रहने तनु मौर्य की शादी पांडेयपुर के यशोदा नगर कालोनी निवासी सौरभ से हुई थी। भाई गणेश मौर्य का आरोप है कि तनु को पिछले करीब तीन महीने से लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। जब उसके ससुराल पहुंचे तो तनु के गले पर निशान पाया गया। पति समेत परिजनों ने पुलिस को बताया कि तनु ने फंदे से लटक जान दी है। विज्ञापन



कैंट इंस्पेक्टर राजकिशोर पांडेय ने बताया कि पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। मौत के वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। जांच रिपोर्ट और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पति समेत ससुराल के सदस्यों को हिरासत में लिया गया है। चौबेपुर थाना क्षेत्र के जाल्हूपुर क्षेत्र की रहने तनु मौर्य की शादी पांडेयपुर के यशोदा नगर कालोनी निवासी सौरभ से हुई थी। भाई गणेश मौर्य का आरोप है कि तनु को पिछले करीब तीन महीने से लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। जब उसके ससुराल पहुंचे तो तनु के गले पर निशान पाया गया। पति समेत परिजनों ने पुलिस को बताया कि तनु ने फंदे से लटक जान दी है।कैंट इंस्पेक्टर राजकिशोर पांडेय ने बताया कि पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। मौत के वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। जांच रिपोर्ट और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पति समेत ससुराल के सदस्यों को हिरासत में लिया गया है।

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