कहा कि नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6, मतदाता सूची से नाम हटवाने के लिए फॉर्म-7 और पते के स्थानांतरण या मतदाता विवरण में संशोधन के लिए फॉर्म-8 का इस्तेमाल किया जाता है। कार्यकर्ता इन तीनों प्रपत्रों के उपयोग और प्रक्रिया को अच्छी तरह समझें, ताकि मतदाताओं को सही जानकारी दी जा सके और किसी तरह की भ्रम की स्थिति न रहे।



क्षेत्र अध्यक्ष ने पंचायत और विधानसभा की मतदाता सूचियों को लेकर फैल रहे भ्रम पर भी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि दोनों मतदाता सूचियां अलग-अलग होती हैं। पंचायत और स्थानीय निकाय के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची के आधार पर होते हैं, जबकि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव भारत निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची से कराए जाते हैं।



इन दोनों व्यवस्थाओं के अंतर को लेकर भ्रामक सूचनाएं फैली हैं। ऐसे में कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि वे मतदाताओं को वास्तविक स्थिति बताएं और भ्रम दूर करें। उन्होंने संगठनात्मक तैयारियों पर जोर देते हुए कहा कि 19 नवंबर से प्रत्येक बूथ पर अभियान शुरू किया जाए। इसके लिए सबसे पहले कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाए।



संगठन के प्रत्येक स्तर पर व्हाट्सएप समूह बनाए जाएं, ताकि मतदाता पुनरीक्षण से संबंधित सूचनाओं, दिशा-निर्देशों और प्रगति की जानकारी का आदान-प्रदान नियमित रूप से हो सके। उन्होंने कमल साथी ऐप पर उपलब्ध सामग्री का उपयोग करने तथा फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 से संबंधित जानकारी कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने का आवाहन किया।