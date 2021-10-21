Varanasi News: विश्वनाथ धाम के अधिकारियों ने किया सारनाथ हनुमान मंदिर के गौशाला का निरीक्षण

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वाराणसी। श्रीकाशी विश्वनाथ के अधिकारियों का दल सारनाथ के बेनीपुर स्थित श्री संकट हरण हनुमान मंदिर में पहुंचा। यहां संचालित गौशाला में संरक्षित गौवंशों के लिए उपलब्ध सुविधाओं, उनके रख-रखाव और गौशाला की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। उनके लिए साफ पानी और पर्याप्त चारे की उपलब्धता, आश्रय स्थल की साफ-सफाई के साथ उनके नियमित इलाज से संबंधित व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। साथ ही कहा गया कि गौवंशों के संरक्षण के साथ-साथ मंदिर की धार्मिक गरिमा भी अक्षुण्ण रहे। संकट हरण मंदिर काशी विश्वनाथ धाम के ही स्वामित्व में आता है। मंदिर मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यम मिश्रा, के साथ डिप्टी कलेक्टर शंभू शरण और उप जिलाधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यम मिश्रा ने कहा कि गौवंशों के संरक्षण एवं देखभाल में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। ब्यूरो