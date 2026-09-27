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Varanasi News: विश्वकर्मा समाज के महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा सपा के यूपी सचिव नियुक्त

Sun, 27 Sep 2026 01:50 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 01:50 AM IST
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Vishnu Sharma, Metropolitan President of the Vishwakarma community, appointed as SP's UP Secretary.
वाराणसी। विश्वकर्मा समाज के महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा को समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश सचिव नियुक्त किया गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उनकी ईमानदारी और दल के प्रति निष्ठा को देख जिम्मेदारी सौंपी है। शर्मा पूर्व में महानगर संगठन में महानगर अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जनवरी 2024 में उन्हें राज्य कार्यकारिणी में सदस्य बनाया गया था। शर्मा जनता के बीच सक्रिय रहे और हर आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई। उनकी नियुक्ति से विश्वकर्मा समाज और पार्टी कार्यकर्ता उत्साहित हैं। सांसद वीरेंद्र सिंह, रामआसरे विश्वकर्मा, मनोज राय, सुरेंद्र पटेल, आशुतोष सिन्हा, लाल बिहारी यादव ने बधाई दी है। संवाद
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