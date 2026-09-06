Varanasi News: सात को आगरा रवाना होगी वाराणसी की जिमनास्टिक टीम
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:47 AM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:47 AM IST
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प्रादेशिक जिमनास्टिक्स प्रतियोगिता आगरा के सदर बाजार स्थित एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेली जाएगी। इसमें वाराणसी मंडल की चयनित बालक-बालिका टीम खेलेगी। प्रतियोगिता के लिए वाराणसी मंडल टीम के प्रभारी विनोद कुमार को बनाया गया है। वाराणसी की टीम सात सितंबर को शाम चार बजे वाराणसी कैंट स्टेशन से मरुधर एक्सप्रेस ट्रेन से आगरा रवाना होगी। वाराणसी जिले के खिलाड़ी अलग-अलग केंद्रों में जिमनास्टिक का अभ्यास कर रहे हैं।
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