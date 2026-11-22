नेपाल की राजधानी काठमांडू से अपहृत 12वीं के छात्र चंदन यादव उर्फ रामकृष्ण यादव को शनिवार देर रात वाराणसी के छावनी क्षेत्र से सुरक्षित बरामद कर लिया गया। उसकी बरामदगी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के तीन छात्रों ओम झा, अंकित मिश्रा और कृतिका यादव की अहम भूमिका रही। ओम झा को सबसे पहले छात्र के वाराणसी में होने की जानकारी मिली। उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी। इसके बाद तीनों छात्रों के समन्वय से पुलिस ने चंदन को सुरक्षित बरामद कर लिया। मामले में तीन आरोपियों के पकड़े जाने की भी सूचना है। छात्र को सुरक्षित नेपाल ले जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

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