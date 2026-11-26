पूर्वांचल की सड़कों पर कार के शीशों पर काली फिल्म चढ़ाकर भौकाल दिखाने और बाइक पर तीन सवारी बैठाकर फर्राटा भरने वालों पर वाराणसी जोन पुलिस ने शिकंजा कसा है। चार पहिया वाहनों में काली फिल्म चढ़ाकर चलने वाले और तीन सवारी वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस ने 893 वाहनों का चालान काटते हुए कुल 5 लाख 74 हजार रुपये का शमन शुल्क वसूला है। जुर्माना वसूली में वाराणसी रेंज अव्वल आया। नियम तोड़ने वालों से सर्वाधिक 3 लाख 76 हजार रुपये का शमन शुल्क वसूला गया।

विज्ञापन