वाराणसी कमिश्नरेट के मंडुवाडीह थाना क्षेत्र के नाथूपुर में शुक्रवार देर शाम देवरिया निवासी एक युवती बेहोशी की हालत में मिली। युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की अफवाह फैलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और उसे अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस के अनुसार, युवती मिर्गी की मरीज है और दौरा पड़ने से बेहोश हुई थी। मंडलीय अस्पताल में न्यूरो चिकित्सक उपलब्ध नहीं होने पर उसे बीएचयू अस्पताल रेफर किया गया। फिलहाल युवती के परिजन उसकी देखभाल कर रहे हैं।

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