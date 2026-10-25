वाराणसी: अब अकुशल श्रमिकों को 13464, कुशल को 16251 रुपये महीने मिलेंगे; जान लें शासन की नियमावली

उत्तर प्रदेश शासन ने श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी की नई दरें तय कर दी हैं। एक अक्तूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक की छमाही अवधि के लिए निर्धारित नई दरों में परिवर्तनीय महंगाई भत्ता शामिल है। वाराणसी में अकुशल श्रमिक को अब न्यूनतम 13464 रुपये मासिक और कुशल श्रमिक को 16251 रुपये मासिक मजदूरी देनी होगी। उत्तर प्रदेश शासन के श्रम अनुभाग-2 की ओर से 21 अक्तूबर को जारी शासनादेश के आधार पर वाराणसी क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी की नई दरें लागू की गई हैं।

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उप श्रम आयुक्त डॉ. महेश कुमार पांडेय ने बताया कि नई दरें एक अक्तूबर 2026 से प्रभावी हैं। नई दरों के अनुसार अकुशल श्रमिक की मूल मजदूरी 12241 रुपये और परिवर्तनीय महंगाई भत्ता 948.68 रुपये है। इस तरह कुल मासिक मजदूरी 13464 रुपये और दैनिक मजदूरी 507.30 रुपये निर्धारित की गई है।