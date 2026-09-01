वाराणसी: मजदूर की पीट-पीटकर हत्या में दो और आरोपी गिरफ्तार, चारों आरोपी जेल भेजे गए; सीजेएम कोर्ट में पेश

आरोप है कि 21 अगस्त की रात रामजनम के शव को आरोपियों ने गांव से करीब पांच किलोमीटर पहले एक खेत में फेंक दिया और वहां से फरार हो गए। घटना की जानकारी होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की थी। मृतक की पत्नी सीता वनवासी की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई।



रामजनम अपने ससुराल चोलापुर थाना क्षेत्र के मोहाव गोसाईपुर स्थित बढ़की बारी में रहकर मजदूरी करता था। उसकी हत्या की घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया था।



पुलिस ने मामले में नामजद और वांछित आरोपियों की तलाश तेज कर दी थी। सोमवार को मुखबिर की सूचना पर दोनों आरोपियों को वीर लोरिक इंटर कॉलेज के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल बाइक भी बरामद की है। दोनों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया।