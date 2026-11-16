वाराणसी: मशाल जुलूस से पहले रेलवे में घमासान, कर्मचारी नेताओं को नहीं मिली अनुमति; आयोजन पर लगाई रोक

संगठन के महामंत्री अखिलेश पांडेय ने बताया कि कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर कई बार पत्राचार और अधिकारियों से वार्ता की गई, लेकिन कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ। ऐसे में कर्मचारियों के पास आंदोलन के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। दो दिसंबर को ही डीआरएम को पत्र देकर 18 नवंबर को धरना-प्रदर्शन और मशाल जुलूस की जानकारी दी गई थी। अब कार्यक्रम से ठीक एक दिन पहले रोक लगाने का प्रयास कर्मचारियों का उत्पीड़न है। संगठन अपने घोषित कार्यक्रम पर अडिग है।







उधर, डीआरएम कार्यालय की ओर से संगठन को भेजे गए जवाब में स्पष्ट किया गया है कि मंडल कार्यालय परिसर में धरना, प्रदर्शन या जुलूस नहीं निकाला जा सकता। रेलवे की संपत्तियों पर पोस्टर चस्पा करने पर भी रोक लगाई गई है। साथ ही मशाल जुलूस निकालने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस और अग्निशमन विभाग से आवश्यक अनुमति लेने को कहा गया है। अब देखना होगा कि 18 नवंबर को कर्मचारी संगठन अपने आंदोलन को किस रूप में आगे बढ़ाता है और रेलवे प्रशासन के रुख के बीच प्रदर्शन को लेकर क्या स्थिति बनती है।