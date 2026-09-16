फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Varanasi Transformer burns out due to monkeys antics leaving 100 homes without power

वाराणसी: बंदरों की उछल कूद से ट्रांसफॉर्मर में जला, 100 घरों की बिजली गुल; तेज आवाज सुन बाहर निकल आए लोग

Wed, 16 Sep 2026 03:01 PM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Pragati Chand Updated Wed, 16 Sep 2026 03:01 PM IST
सार

वाराणसी में आदमपुर पुलिस चौकी के बाहर बंदरों की उछल कूद से ट्रांसफॉर्मर जल गया। इससे बिजली गुल हो गई। ऐसे में 100 घरों के लोग परेशान रहे। वहीं तेज आवाज सुनकर स्थानीय लोग बाहर निकल आए।

विज्ञापन
Varanasi Transformer burns out due to monkeys antics leaving 100 homes without power
बॉक्स में लगी आग - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

वाराणसी में आदमपुर पुलिस चौकी के बाहर मंगलवार देर शाम बंदरों की उछल कूद से 630 केवीए का ट्रांसफॉर्मर शॉर्ट सर्किट से तेज धमाके के साथ जल गया। इस वजह से 100 से अधिक घरों की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। शाम को बिजली गुल होने से घरों में अंधेरे से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। 

विज्ञापन


बिजली कर्मियों ने ट्रांसफॉर्मर की मरम्मत शुरू की। दो घंटे बाद किसी तरह आपूर्ति बहाल हो सकी। मंगलवार शाम आदमपुर पुलिस चौकी के बाहर लगे ट्रांसफॉर्मर के ऊपर पेड़ पर दो बंदर लड़ रहे थे। लड़ते- लड़ते ट्रांसफॉर्मर के ऊपर जा गिरे। इसके बाद तेज आवाज के साथ शॉर्ट सर्किट हो गया। 
विज्ञापन


गंगा नगर कॉलोनी, दीवानगंज, भारद्वाजी टोला, सेवईमंडी, छित्तनपुरा में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। गंगा नगर कॉलोनी में रहने वाले राजेश यादव, सेवई मंडी के मो. अहमद, भारद्वाजी टोला के सुनील कुशवाहा ने बताया कि क्षेत्र में बंदरों का आतंक बढ़ गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


मदनपुरा में बीच सड़क जल गया केबल बॉक्स
मदनपुरा क्षेत्र में बीच सड़क सोमवार रात केबल बॉक्स जल गया। अंडरग्राउंड केबल के जंक्शन बॉक्स में आग की लपट इतनी तेज थी कि उधर से गुजर रहे लोग डर गए। दुकानदार ने इसकी सूचना बिजली उपकेंद्र को दी। इसके बाद बिजली कर्मी मौके पर पहुंचे और जले केबल बॉक्स की मरम्मत करने में जुट गए। मदनपुरा के सरदार हरप्रीत सिंह ने बताया कि इस तरह की घटनाएं आए दिन हो रही हैं। इस पर बिजली निगम को ध्यान देने की जरूरत है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed