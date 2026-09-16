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एक्शन में वाराणसी पुलिस: ऑटो में महिला की चेन चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, तीन महिलाएं समेत चार गिरफ्तार

Wed, 16 Sep 2026 03:51 PM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Pragati Chand Updated Wed, 16 Sep 2026 03:51 PM IST
सार

वाराणसी कमिश्नरेट की पुलिस ने ऑटो में महिलाओं की चेन चोरी करने वाले गिरोह को पकड़ लिया। पुलिस ने तीन महिलाओं समेत चार को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से दो पीली धातु की चेन, दो मोबाइल फोन, 27 हजार रुपये और स्कॉर्पियो बरामद हुई है।

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Varanasi police arrested Four criminals for gang involved in stealing woman chain from an auto-rickshaw
पुलिस के गिरफ्त में चार आरोपी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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वाराणसी में लालपुर-पांडेयपुर पुलिस और सर्विलांस सेल की टीम ने ऑटो में सवार महिलाओं को बातचीत में उलझाकर चेन चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने गिरोह के सरगना बताए जा रहे बैजनाथ उर्फ बैजू समेत तीन महिलाओं को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से दो पीली धातु की चेन, दो मोबाइल फोन, 27 हजार रुपये और स्कॉर्पियो बरामद हुई है।

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पुलिस के मुताबिक, नौ सितंबर को एक महिला ने काली माता मंदिर के पास ऑटो में सवार होने के दौरान तीन अज्ञात महिलाओं पर ध्यान भटकाकर गले से चेन चोरी करने का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी। मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने बुधवार सुबह करीब 8:40 बजे आजमगढ़ रोड स्थित ऑटो स्टैंड से बैजनाथ उर्फ बैजू निवासी फरसार, गोरखपुर, सीमा निवासी करवनिया, गोरखपुर, पिंकी और कुसुम को गिरफ्तार किया।
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पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वे अलग-अलग जिलों में ऑटो और ई-रिक्शा से सफर करने वाली महिलाओं को निशाना बनाते थे। बातचीत में उलझाकर उनके गले से चेन या अन्य सामान चोरी कर लेते थे। आरोपियों ने आठ सितंबर को काली माता मंदिर के पास एक महिला से चेन चोरी करने की बात भी स्वीकार की है। पुलिस के अनुसार, आरोपी किसी अन्य वारदात की फिराक में थे, तभी पकड़ लिए गए। चारों के खिलाफ संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जा रही है।

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