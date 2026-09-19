वाराणसी की बड़ी खबरें: खेत में मिली नवजात, शराब पीने से रोकने पर अस्पताल में हंगामा, 74 हजार की साइबर ठगी

रिमोट से परीक्षा देने के मामले में अभ्यर्थी की अग्रिम जमानत खारिज, अदालत ने गंभीर अपराध माना

एसएससी सीजीएल परीक्षा में कंप्यूटर को रिमोट एक्सेस पर लेकर सॉल्वर से प्रश्नपत्र हल कराने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत ने आरोपी अभ्यर्थी द्विजेंद्र त्रिपाठी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। जमानत का विरोध जिला शासकीय अधिवक्ता विनय कुमार सिंह ने किया। उन्होंने बताया कि अदालत ने मामले को सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली को प्रभावित करने वाला गंभीर अपराध माना। अभियोजन के अनुसार, 22 सितंबर 2025 को वाराणसी के एशियन सन इंफोटेक सेंटर पर एसएससी सीजीएल की परीक्षा चल रही थी।



इसी दौरान ईवाई ऑब्जर्वर रूपेश कुमार सिंह ने देखा कि अभ्यर्थी द्विजेंद्र त्रिपाठी का कंप्यूटर सिस्टम रिमोट एक्सेस पर था और उसके प्रश्न किसी अन्य व्यक्ति की ओर से हल किए जा रहे थे। सीसीटीवी फुटेज की जांच में एक इनविजिलेटर, सपोर्ट स्टाफ और सेंटर के आईटी मैनेजर की भूमिका पर भी संदेह सामने आया। विवेचना के दौरान पुलिस ने परीक्षा का वीडियो फुटेज हासिल किया। अदालत के मुताबिक, फुटेज में बिना किसी व्यक्ति के माउस छुए कंप्यूटर पर प्रश्न स्वत: हल होते दिखाई दिए।



चश्मदीद गवाह रूपेश कुमार सिंह ने भी सिस्टम के रिमोट एक्सेस पर होने की पुष्टि की। बचाव पक्ष ने आरोपी को निर्दोष बताते हुए कहा कि वह खुद परीक्षा दे रहा था और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। अभियोजन ने जमानत का विरोध करते हुए साक्ष्यों को प्रभावित करने और फरार होने की आशंका जताई। अदालत ने अपराध की गंभीरता और सार्वजनिक परीक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए अग्रिम जमानत अर्जी निरस्त कर दी।



विदेश में नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी, चार पर प्राथमिकी

विदेश में नौकरी और वर्क वीजा दिलाने के नाम पर गुलाब साहनी से एक लाख की ठगी की गई है। चार आरोपियों के खिलाफ रामनगर थाने में शुक्रवार को प्राथमिकी दर्ज की गई है। इन पर धोखाधड़ी, रंगदारी और जान से मारने की धमकी देने के आरोप हैं। पीड़ित गुलाब साहनी ने पुलिस को बताया कि पिछले साल मई में उनकी मुलाकात दिल्ली निवासी नितिन अरोरा से हुई थी। नितिन ने खुद को विदेश में नौकरी और कार्य वीजा दिलाने वाला एजेंट बताया। 3 मई को दिल्ली में नितिन और उसके भाई अमित अरोरा ने एक साइबर दुकान से डिजिटल माध्यम से 10000 रुपये अपने खाते में ट्रांसफर करवाए।



19 जून 2025 को 50,000 रुपये नकद लिए गए। आरोपियों ने 25 जून 2025 को दुबई की उड़ान का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि उसे पर्यटक वीजा पर दुबई भेजा जाएगा, जहां उनका एजेंट उसे लिबिया का कार्य वीजा दिलवाएगा। मेरे भाई के जरिये आरोपियों के खाते में आगे का भुगतान भी किया। दुबई पहुंचे तो आरोपियों के बताए होटल में कोई बुकिंग नहीं मिली। बाउचर पूरी तरह फर्जी था। वहां नितिन अरोरा का एजेंट सिराजुद्दीन मिला, जिसने एक श्रमिक शिविर में रखा।



काफी दिनों तक न नौकरी मिली और न कार्य वीजा, उल्टा एजेंट ने उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया। पुलिस में जाने की चेतावनी के बाद ही पासपोर्ट वापस मिला। भारत लौटने के बाद आरोपियों से अपने रुपये वापस मांगे। इस पर आरोपियों ने गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। रामनगर इंस्पेक्टर संजय कुमार मिश्रा ने बताया कि आरोपियों में नितिन अरोरा, अमित अरोरा, रमन कुमार और सिराजुद्दीन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।



शिक्षक से फ्लैट के नाम पर 70 लाख ठगे

फ्लैट बनवाने के नाम पर 85 साल के सेवानिवृत्त शिक्षक से 70 लाख की धोखाधड़ी और रकम वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक की तहरीर पर शिवपुर पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लक्ष्मणपुर निवासी सुरेंद्र नाथ सिंह उदय प्रताप इंटर कॉलेज से सेवानिवृत्त शिक्षक हैं। तहरीर के अनुसार, तरना निवासी विनय कुमार पांडेय ने जल्द फ्लैट बनवाकर देने या रकम वापस करने का भरोसा दिया था। इसके बाद सुरेंद्र नाथ ने 2018 से 2021 के बीच इंडियन बैंक की यूपी कॉलेज कैंपस शाखा के माध्यम से 70 लाख रुपये आरोपियों को दिए। आरोप है कि जुलाई 2026 में गंभीर बीमारी के इलाज और अन्य जरूरतों के लिए जब उन्होंने अपनी रकम वापस मांगी तो विनय कुमार पांडेय और उसके साथी धीरज कुमार सिंह ने पैसे लौटाने से इन्कार कर दिया। विरोध करने पर दोनों ने जान से मारने की धमकी भी दी। थाना प्रभारी अजीत कुमार वर्मा के अनुसार, प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। आरोपियों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है।