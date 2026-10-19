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वाराणसी: सुनील पहलवान ने संजय को दिया धोबिया पछाड़, जीते 51 हजार रुपये

Mon, 19 Oct 2026 08:20 PM IST
किशन चौबे अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी Published by: किशन चौबे Updated Mon, 19 Oct 2026 08:20 PM IST
सार

वाराणसी के चिरईगांव ब्लॉक स्थित खरगीपुर में पूर्व ग्राम प्रधान शरण शंकर सिंह नेपाली की स्मृति में विराट कुश्ती दंगल आयोजित किया गया। इसमें 60 से अधिक जोड़ी पहलवानों ने हिस्सा लिया। मुख्य मुकाबले में बनारस के सुनील पहलवान ने चंदौली के संजय पहलवान को धोबिया पछाड़ दांव से हराकर 51 हजार रुपये का पुरस्कार जीता।

 

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Varanasi Sunil Pehalwan executes dhobiya pachhad on Sanjay wins 51000 rupe
वाराणसी कुश्ती दंगल, चिरईगांव - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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चिरईगांव ब्लॉक के खरगीपुर ग्राम पंचायत स्थित भगवती धाम इंटर कॉलेज के खेल मैदान में सोमवार को विराट कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया। पूर्व ग्राम प्रधान स्वर्गीय शरण शंकर सिंह नेपाली की स्मृति में आयोजित दंगल में 60 से अधिक जोड़ी पहलवानों ने दमखम दिखाया। सबसे बड़ी कुश्ती में बनारस के सुनील पहलवान ने चंदौली के संजय पहलवान को धोबिया पछाड़ दांव से चित कर 51 हजार रुपये का पुरस्कार अपने नाम किया।

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दोनों पहलवानों के बीच मुकाबला काफी रोमांचक रहा। संजय पहलवान ने सुनील पर ढांक दांव लगाने का प्रयास किया, लेकिन सुनील ने बचाव करते हुए पलटवार किया और धोबिया पछाड़ दांव लगाकर उन्हें पटखनी दे दी। इस मुकाबले के दौरान मैदान में मौजूद दर्शकों ने तालियां बजाकर पहलवानों का उत्साह बढ़ाया।
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अंकित और आशीष पहलवान ने भी दर्ज की जीत
दंगल के अन्य मुकाबलों में सारनाथ अखाड़े के अंकित पहलवान ने छाही के अंकित को कालाजंग दांव से चित किया। वहीं, अजगरा के आशीष पहलवान ने मुगलसराय के आयुष को ढांक दांव से हराया। डीएलडब्ल्यू के शोभनाथ और बजरंग नगर के अवनीश पहलवान के बीच भी रोचक मुकाबला हुआ। अन्य पहलवानों ने भी अपने दांव-पेच से दर्शकों का मनोरंजन किया।

कुश्ती हमारी पारंपरिक खेल संस्कृति का हिस्सा
दंगल का शुभारंभ पूर्व ब्लॉक प्रमुख एवं वरिष्ठ सपा नेता अवधेश पाठक ने पहलवानों का हाथ मिलवाकर किया। उन्होंने कहा कि कुश्ती से उनका विशेष लगाव रहा है। ब्लॉक प्रमुख के कार्यकाल में उन्होंने क्षेत्र के करीब एक दर्जन अखाड़ों का जीर्णोद्धार कराया था। उन्होंने कहा कि कुश्ती हमारी पारंपरिक खेल संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे आयोजनों से ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है।

दंगल में लालबहादुर पहलवान और संतोष पहलवान ने रेफरी की भूमिका निभाई, जबकि संचालन फौजी शत्रुघ्न सिंह ने किया। इस अवसर पर सभासद सुबास यादव, पप्पू तिवारी, मनोज प्रधान, संजीव सिंह, गौरव सिंह, जय प्रकाश और मूसे सरदार सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
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