वाराणसी: तेज रफ्तार सफारी ने ली विधवा महिला की जान, दो घंटे तक ग्रामीणों ने रोका आवागमन

किशोर वाराणसी रेफर, चालक फरार

कार में सवार पलहीपट्टी निवासी शनि यादव (17), पुत्र जयप्रकाश यादव भी घायल हो गए। सूचना पर पहुंची एंबुलेंस से उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चोलापुर ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर प्राथमिक उपचार के बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय, वाराणसी रेफर कर दिया गया। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया।



मानसिक रूप से अस्वस्थ है इकलौता बेटा

महिला की मौत की खबर मिलते ही गांव में शोक छा गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने बाबतपुर-चौबेपुर मार्ग पर चक्काजाम कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि इंदो देवी बेहद गरीब थीं। वह घर-घर बर्तन मांजकर किसी तरह परिवार का खर्च चलाती थीं। उनका इकलौता बेटा रामभजन चौहान मानसिक रूप से अस्वस्थ है। ऐसे में महिला की मौत के बाद परिवार के सामने भरण-पोषण का संकट खड़ा हो गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को उचित आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की।



अधिकारियों के आश्वासन पर खत्म हुआ जाम

चक्काजाम की सूचना पर चोलापुर थाना प्रभारी निरीक्षक सधुबन राम गौतम पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। एसीपी सारनाथ विनय कुमार द्विवेदी ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाया। अधिकारियों ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। इसके बाद करीब दो घंटे तक चला चक्काजाम समाप्त हुआ और मार्ग पर आवागमन बहाल हो सका।