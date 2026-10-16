वाराणसी: काशी विश्वनाथ धाम में नवरात्रि महोत्सव की छठी संध्या, डॉ. शिवानी शुक्ला ने दी गायन प्रस्तुति

श्री काशी विश्वनाथ धाम के शंकराचार्य चौक में नवरात्रि महोत्सव की छठी संध्या पर शुक्रवार को संगीत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की प्रथम प्रस्तुति डॉ. शिवानी शुक्ला के गायन की रही। उन्होंने देवी स्तुति ‘अंबे अंबिके जगदंबिके’ से गायन की शुरुआत कर माहौल को भक्तिमय बना दिया। इसके बाद गुरु प्रभाव रंग जी द्वारा रचित शिवमहिमा पर आधारित रचना ‘बतावा मितवा कहां नाही हौ भोला’ प्रस्तुत कर श्रोताओं को भावविभोर किया।

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