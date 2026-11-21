भूतपूर्व और बैक परीक्षार्थियों को भी मौका

विश्वविद्यालय ने भूतपूर्व, बैक, श्रेणी सुधार और गौप परीक्षाओं के लिए भी कार्यक्रम जारी किया है। शास्त्री स्तर पर सत्र 2025-2029 के प्रथम सेमेस्टर, 2024-2028 के प्रथम और तृतीय सेमेस्टर, 2023-2026 तथा 2022-2025 के प्रथम, तृतीय और पंचम सेमेस्टर के परीक्षार्थी शामिल होंगे। इनमें संस्थागत और व्यक्तिगत दोनों श्रेणियों के विद्यार्थी परीक्षा दे सकेंगे।



आचार्य स्तर पर सत्र 2024-2026 और 2023-2025 के प्रथम और तृतीय सेमेस्टर के भूतपूर्व, बैक, श्रेणी सुधार और गौप परीक्षार्थियों के लिए भी परीक्षा कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।



वार्षिक परीक्षाएं मई-जून 2027 में

परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने जारी परीक्षा कार्यक्रम को परिसर के विभागाध्यक्षों, संबद्ध संस्कृत महाविद्यालयों के प्राचार्यों और छात्र-छात्राओं तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। वहीं, शास्त्री परीक्षा सत्र 2021-2024 के वार्षिक परीक्षार्थियों की परीक्षाएं मई या जून 2027 में आयोजित की जाएंगी।