वाराणसी: आधा दर्जन वार्डों की सीवर लाइनों में मिलीं बालू से भरी बोरियां, नगर निगम ने कराया एफआईआर; बताया साजिश

नगर निगम प्रशासन के अनुसार, निगम और जलकल विभाग की टीमें जलभराव वाले स्थानों पर लगातार काम कर रही हैं। महापौर ने कहा कि पिछले दस दिनों से सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों पर नगर निगम को निशाना बनाते हुए जलभराव की भ्रामक तस्वीरें और वीडियो प्रसारित किए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि दर्जनों जलभराव वाले स्थानों की समस्या दूर की जा चुकी है और निचले इलाकों से पंपों के जरिए पानी निकाला जा रहा है।



मामले में जलकल विभाग के जोन-2 के अधिशासी अभियंता ने भेलूपुर थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए तहरीर दी है। तहरीर के मुताबिक शिवाला वार्ड संख्या-75 में कूड़ाघर रत्नाकर पार्क के पास अग्रवाल रेडियो के निकट जलभराव दूर करने के लिए मुख्य सीवर लाइन की सफाई कराई गई। इसी दौरान बड़ी मात्रा में बालू से भरी बोरियां मिलीं। तहरीर में आरोप लगाया गया है कि मुख्य सीवर लाइन को चोक कर जलकल विभाग और शहर की छवि धूमिल करने की नीयत से यह कृत्य किया गया।