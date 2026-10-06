वाराणसी की खबरें: मंदिर में पुजारी से विवाद, महिलाओं ने लगाया ताला; नाबालिग से विवाद करने का आरोपी गिरफ्तार

मकान में चोरी करने का आरोपी गिरफ्तार, नकदी मिली

चोरी को अंजाम देने के आरोपी रिंकू शिल्पकार उर्फ रिंकू को शिवपुर पुलिस ने सोमवार को कांशीराम आवास वन विभाग के जंगल के पास से गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 55 हजार रुपये बरामद किए गए। शिवपुर इंस्पेक्टर अजीत कुमार वर्मा ने बताया कि वह शिवपुर थाना क्षेत्र का निवासी है। री की तीन अलग-अलग वारदात में शामिल था। 31 अगस्त को घर से आभूषण और सीसीटीवी का डीवीआर चोरी, 6 सितंबर को आभूषण और 29 सितंबर को दुकान से आभूषण व नकदी चोरी शामिल है। रिंकू पर पहले से डकैती, चोरी और मारपीट के कई मामले दर्ज हैं।



रेलवे ट्रैक पर मिला युवक का शव, आत्महत्या की आशंका

सारनाथ थाना क्षेत्र के आशापुर पुलिस चौकी के पीछे रेलवे ट्रैक पर रविवार रात एक बजे युवक का शव पड़ा मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान लेढूपुर निवासी किशन राजभर (24) के रूप में हुई। सारनाथ थाना प्रभारी पंकज त्रिपाठी ने बताया कि किशन की घर के सदस्यों से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, इस पर उसकी मां ने उसे डांट दिया था। इसके बाद वह गुस्से में घर से निकल गया। कुछ देर बाद आशापुर चौकी के पीछे रेलवे ट्रैक पर उसका शव मिला।



नकाबपोश युवकों ने कार सवारों पर किया हमला, दो घायल

पंचवटी-दुर्गा मंदिर मार्ग पर मोड़ के पास सोमवार शाम बाइक सवार नकाबपोश युवकों ने कार सवारों पर हमला कर दिया। लाठी-डंडे से हमलावरों ने कार को क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना में कार सवार राहुल पटेल और अमरदीप घायल हो गए। चौरहट निवासी राहुल पटेल ने पुलिस को बताया कि वह दो दोस्तों अमरदीप और एक अन्य युवक के साथ कार से बाईपास की ओर से चौरहट पड़ाव घर लौट रहे थे।



पंचवटी चौराहे से कुछ दूर पहुंचने पर बाइक सवार युवकों ने कार का पीछा शुरू कर दिया। मोड़ के पास कार को रोककर हमलावरों ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया। हमलावरों से बचने के लिए अमरदीप ने कार लेकर भागने का प्रयास किया। हमलावर ने डंडा स्टेयरिंग में फंसा दिया, जिससे कार अनियंत्रित होकर पास की चहारदीवारी का दरवाजा तोड़ते हुए अंदर जा घुसी। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर जुट गए।



भीड़ बढ़ती देख हमलावर बाइक लेकर मौके से भाग गए। हमलावरों ने गले से चेन व करीब पांच हजार रुपये भी लूट लिए। रामनगर इंस्पेक्टर संजय कुमार मिश्रा ने बताया कि आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।