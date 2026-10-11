गैंगस्टर ने खुद को मारी गोली: पिता की जमीन की लेकर भाई से था विवाद, पहले मचाया हंगामा; फिर उठाया आत्मघाती कदम

जौनपुर में बदलापुर थाना क्षेत्र के बरौली गांव में शनिवार रात पिता की जमीन की रजिस्ट्री को लेकर चल रहे पारिवारिक विवाद में एक व्यक्ति ने कथित तौर पर खुद को गोली मार ली। पेट में गोली लगने से वह घायल हो गया। परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

विज्ञापन

पुलिस के अनुसार, बरौली निवासी संदीप सिंह उर्फ पोद्दार (45) का अपने सगे भाई सुधांशु सिंह से जमीन की रजिस्ट्री को लेकर विवाद चल रहा था। बताया गया कि पिता की ओर से जमीन किसी अन्य व्यक्ति के नाम रजिस्ट्री कराए जाने को लेकर दोनों भाइयों के बीच पिछले तीन दिनों से कहासुनी हो रही थी।शनिवार रात करीब 7:30 बजे संदीप ने कथित तौर पर शराब के नशे में घर पर हंगामा किया। इसी दौरान उसने अवैध असलहे से अपने पेट में गोली मार ली। गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले गए। पुलिस के मुताबिक, उसकी हालत स्थिर है। मामले की जांच की जा रही है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।