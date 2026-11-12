वाराणसी: जन चौपाल में विधायक डॉ. अवधेश सिंह ने सुनीं ग्रामीणों की समस्याएं, अधिकारियों को समाधान के निर्देश

किसानों और जरूरतमंदों तक पहुंचे योजनाओं का लाभ

विधायक ने कहा कि भाजपा सरकार किसानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए उनकी आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कदम उठा रही है। सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। जन चौपाल का उद्देश्य ग्रामीणों की समस्याओं को सीधे सुनना और अधिकारियों के माध्यम से उनका समाधान सुनिश्चित कराना है।



अधिकारी और जनप्रतिनिधि रहे मौजूद

कार्यक्रम में उपजिलाधिकारी कुंदन राज कपूर, एसीपी प्रशांत सिंह, बीडीओ छोटेलाल तिवारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इसके अलावा आदित्य नारायण दुबे, बृजेश कुमार दुबे, पवन कुमार सिंह, अजय पटेल, हौसिला पांडेय, दीपक कुमार सिंह, अशोक गौतम, प्रवेश दुबे, विपिन कुमार राय, ग्राम प्रधान धनंजय सिंह, पंकज चौरसिया और संतलाल यादव सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी शामिल हुए।