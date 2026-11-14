ज्ञानवापी केस: मूल पत्रावली न मिलने से टली मामले की सुनवाई, पांच दिसंबर को अगली तारीख

ज्ञानवापी में नए मंदिर के निर्माण और हिंदुओं को पूजा-पाठ का अधिकार देने से संबंधित साल 1991 के मुकदमे में शुक्रवार को सुनवाई नहीं हो सकी। मुकदमे की मूल पत्रावली उपलब्ध न होने के कारण सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र पर सुनवाई टल गई। अगली सुनवाई के लिए पांच दिसंबर की तिथि निर्धारित की है।

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ज्ञानवापी से संबंधित एक लंबित पुनरीक्षण याचिका की सुनवाई के लिए मूल पत्रावली विशेष न्यायाधीश द्वितीय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) पूनम पाठक की अदालत में स्थानांतरित की गई है। इसके चलते संबंधित अदालत में पत्रावली उपलब्ध नहीं हो सकी। विज्ञापन



35 वर्षों से लंबित मुकदमे में कार्यवाही नहीं किए जाने की मांग कर उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने एक जनवरी 2026 को प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। ज्ञानवापी से संबंधित एक लंबित पुनरीक्षण याचिका की सुनवाई के लिए मूल पत्रावली विशेष न्यायाधीश द्वितीय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) पूनम पाठक की अदालत में स्थानांतरित की गई है। इसके चलते संबंधित अदालत में पत्रावली उपलब्ध नहीं हो सकी।35 वर्षों से लंबित मुकदमे में कार्यवाही नहीं किए जाने की मांग कर उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने एक जनवरी 2026 को प्रार्थना पत्र दाखिल किया था।

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