वाराणसी: चौबेपुर में विवाहिता ने फंदा लगाकर दी जान, नहर में खलनायक का शव मिलने से सनसनी; पहुंची पुलिस

पूजा का मायका गाजीपुर जिले के रामपुर सिधौना गांव में है। उसकी शादी करीब पांच वर्ष पहले हुई थी। दो वर्ष पूर्व उसने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया था। घटना के समय घर में सास और ननद मौजूद थीं। पूजा ने यह कदम क्यों उठाया, इसका कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार शर्मा ने बताया कि आत्महत्या के कारणों की जांच की जा रही है।

चौबेपुर थाना क्षेत्र के मोलनापुर गांव के बाहर शनिवार सुबह रहस्यमय परिस्थितियों में एक अधेड़ युवक का शव नाली में पड़ा मिलने से हड़कंप मच गया। शव मिलने की सूचना पर मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। जानकारी मिलते ही पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान मोलनापुर निवासी जयप्रकाश गौड़ उर्फ खलनायक (40) के रूप में हुई है।

ग्रामीणों के अनुसार, जयप्रकाश नशे का आदी था और अक्सर नशे की हालत में रहता था। बताया गया कि शुक्रवार देर शाम करीब आठ बजे वह घर से निकला था। चर्चा है कि पहले उसने गांव की एक दुकान से सुर्ती खरीदी और इसके बाद देशी शराब की दुकान पर गया। इसके बाद वह वापस घर नहीं पहुंचा। परिजन उसकी तलाश कर रहे थे। शनिवार सुबह गांव के बाहर नाली में उसका शव पड़ा मिला।