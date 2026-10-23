वाराणसी: सुबह नहीं खुला बहू के कमरे का दरवाजा, अनहोनी की आशंका पर तोड़ा गया; अंदर मिली लटकती लाश
चोलापुर क्षेत्र के गहुरा गांव में शुक्रवार को 25 वर्षीय महिला का शव कमरे में फंदे से लटकता मिला। निजी विद्यालय में अध्यापिका ज्योति की शादी करीब तीन वर्ष पहले हुई थी। उनका पति छत्तीसगढ़ में रहता है। उनका दो साल का बेटा है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आत्महत्या की वजह स्पष्ट नहीं है।
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चोलापुर थाना क्षेत्र के गहुरा गांव में शुक्रवार को 25 वर्षीय विवाहिता ज्योति दूबे का शव कमरे में फंदे से लटकता मिला। घटना की जानकारी होते ही परिवार में कोहराम मच गया। कमरे का दरवाजा काफी देर तक नहीं खुलने पर ससुर ने पुलिस को सूचना दी। दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचे परिजनों ने ज्योति को फंदे से लटका देखा। आनन-फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, गहुरा गांव निवासी ज्योति दूबे की शादी करीब तीन वर्ष पहले अभिषेक उर्फ लल्लू दूबे पुत्र शशिकांत दूबे के साथ हुई थी। ज्योति एक निजी विद्यालय में अध्यापिका थी। उसके पति अभिषेक छत्तीसगढ़ में रहकर निजी तौर पर अध्यापन का कार्य करते थे।
तीन साल पहले हुई थी शादी, दो साल का है बेटा
बताया जाता है कि शुक्रवार की सुबह ज्योति अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। काफी देर तक दरवाजा नहीं खुलने पर परिवार के लोगों को अनहोनी की आशंका हुई। इसके बाद ससुर शशिकांत दूबे ने आसपास के लोगों और पुलिस को सूचना दी। दरवाजा तोड़कर कमरे में प्रवेश करने पर ज्योति साड़ी के फंदे के सहारे पंखे से लटकी मिली। परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
घटना की सूचना मिलने पर मायके पक्ष के लोग भी पहुंच गए। मृतका का मायका चोलापुर थाना क्षेत्र के देईपुर गांव में है। उसके पिता का नाम उदित नाथ पांडेय बताया गया है। ज्योति का दो वर्ष का एक बेटा है। मां की मौत से परिवार में दुख का माहौल है।
आत्महत्या की वजह स्पष्ट नहीं
स्थानीय स्तर पर चर्चा है कि पति के छत्तीसगढ़ में रहने के कारण ज्योति ससुराल में अकेली रहती थी और परेशान रहती थी। हालांकि, आत्महत्या के पीछे की वास्तविक वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस के अनुसार, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। चोलापुर के प्रभारी निरीक्षक सधुबन राम गौतम ने बताया कि मामले में कोई लिखित शिकायत मिलने पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।