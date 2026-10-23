वाराणसी: सुबह नहीं खुला बहू के कमरे का दरवाजा, अनहोनी की आशंका पर तोड़ा गया; अंदर मिली लटकती लाश

चोलापुर थाना क्षेत्र के गहुरा गांव में शुक्रवार को 25 वर्षीय विवाहिता ज्योति दूबे का शव कमरे में फंदे से लटकता मिला। घटना की जानकारी होते ही परिवार में कोहराम मच गया। कमरे का दरवाजा काफी देर तक नहीं खुलने पर ससुर ने पुलिस को सूचना दी। दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचे परिजनों ने ज्योति को फंदे से लटका देखा। आनन-फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

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प्राप्त जानकारी के अनुसार, गहुरा गांव निवासी ज्योति दूबे की शादी करीब तीन वर्ष पहले अभिषेक उर्फ लल्लू दूबे पुत्र शशिकांत दूबे के साथ हुई थी। ज्योति एक निजी विद्यालय में अध्यापिका थी। उसके पति अभिषेक छत्तीसगढ़ में रहकर निजी तौर पर अध्यापन का कार्य करते थे।