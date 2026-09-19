वाराणसी: गणेश विसर्जन के बाद युवक को बचाने नदी में कूदा, डूबा; छलांग लगाने पहुंची महिला को बचाया

गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान बड़ागांव थाना क्षेत्र के ईशीपुर गांव के सामने वरुणा नदी में शुक्रवार देर शाम संजय कुमार दीक्षित (45) डूब गए। युवक को बचाने के लिए संजय ने वरुणा नदी में छलांग लगाई थी। बड़ागांव और जंसा थाने की पुलिस ने देर रात तक खोजबीन की।

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जंसा थाना क्षेत्र के राखी नेवादा गांव निवासी संजय कुमार दीक्षित (45) हैदराबाद में एक निजी कंपनी में काम करते हैं। कुछ दिन पहले ही गांव आए। वह अपने घर में स्थापित गणेश प्रतिमा का विसर्जन करने कुछ युवकों के साथ वरुणा नदी पर पहुंचे थे। विसर्जन के बाद मनोज कुमार नामक एक युवक अपनी टोपी निकालने के लिए नदी में कूद पड़ा। उसे डूबता देख उसके पिता भी नदी में कूद गए।संजय दीक्षित ने भी युवक को बचाने के लिए नदी में छलांग लगा दी। मनोज और उसके पिता तैरकर बाहर निकल आए, लेकिन संजय दीक्षित तेज बहाव और अधिक गहराई के कारण डूब गए। ग्रामीणों ने तत्काल घटना की सूचना पुलिस को दी। जंसा थानाध्यक्ष सत्यजीत सिंह और बड़ागांव थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि प्रयास लगातार जारी है। रात में खोजबीन बंद कर दी गई और शनिवार सुबह गोताखाेर अभियान चलाएंगे।