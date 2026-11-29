काशी में हिमाचल से आने वाली नकली दवाओं के काले कारोबार का खुलासा होने के बाद भी गड़बड़ियों पर रोक नहीं लग पा रही है। इस बीच प्रदेश स्तर से खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) की ओर से अस्पताल, क्लीनिक की फार्मेसी की जांच करने का अभियान भी शुरू हो गया है।

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प्रथम दृष्टया बनारस में 10 से अधिक फार्मेसियों में दवा की खरीद, बिक्री में अंतर मिला है। सभी को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। इसमें जांच टीम को कई जगहों पर खरीद-बिक्री की जानकारी वेबसाइट पर भी सार्वजनिक नहीं करना मिला। ऐसे सभी लोगों को नोटिस देकर सात दिन में जवाब मांगा है। हालांकि, किन फार्मेसी को नोटिस दिया है, उनका नाम भी ड्रग डिपार्टमेंट की ओर से जारी नहीं किया जा रहा।जिले में 560 हॉस्पिटल, 251 क्लीनिक हैं। अभी 4 दिसंबर तक जांच अभियान जारी रहेगा। चार दिन तक चली जांच में करीब 30 से अधिक जगहों पर जांच चली। इसमें कई ऐसे अस्पताल और क्लीनिक हैं, जिन्होंने खुद की फार्मेसी खोली हैं। ओपीडी में मरीजों को देखने के बाद दवा भी वहीं लिखते हैं, जो उनकी खुद की फार्मेसी में ही मिलती है। ऐसे ही अस्पतालों में इलाज करा रहे मरीजों को दवाओं की खरीद में पारदर्शिता दिलाने के लिए ही खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) की ओर से 4 दिसंबर तक अभियान चलाया जा रहा है।