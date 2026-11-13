वाराणसी: आईआईटी बीएचयू की रिपोर्ट तय करेगी नावेद कॉम्प्लेक्स का भविष्य, टूटेगा या मिलेगी राहत; मिली थी नोटिस

इस समस्या को देखते हुए नगर निगम ने कॉम्प्लेक्स के मालिकों और निर्माणकर्ताओं को अनधिकृत निर्माण हटाने और इमारत खाली करने का नोटिस जारी किया था। जलकल विभाग की ओर से भवन स्वामी को दोबारा नोटिस देकर सात दिनों के भीतर सीवर लाइन को अवरोध मुक्त करने का निर्देश दिया गया है। विभाग चाहता है कि सीवर लाइन तक पहुंच बनाकर उसकी सफाई और मरम्मत का काम पूरा कराया जा सके।



हालांकि, छह मंजिला इमारत के भविष्य को लेकर अंतिम निर्णय लेने से पहले तकनीकी पहलुओं की जांच कराई जा रही है। इसके लिए आईआईटी बीएचयू के प्रोफेसरों की टीम को जिम्मेदारी सौंपी गई है। टीम भवन की स्थिति, सीवर लाइन पर निर्माण के प्रभाव और तकनीकी पहलुओं का परीक्षण कर रही है। उसकी रिपोर्ट से यह स्पष्ट होगा कि इमारत को हटाना जरूरी है या किसी दूसरे तकनीकी विकल्प से समस्या का समाधान संभव है।



जलकल सचिव सुधीर कुमार वर्मा ने बताया कि आईआईटी बीएचयू की रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल विभाग की नजर रिपोर्ट पर टिकी है। ऐसे में चार मोहल्लों की सीवर समस्या के समाधान के साथ नावेद कॉम्प्लेक्स का भविष्य भी इसी तकनीकी जांच से तय होगा।