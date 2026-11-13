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वाराणसी: आईआईटी बीएचयू की रिपोर्ट तय करेगी नावेद कॉम्प्लेक्स का भविष्य, टूटेगा या मिलेगी राहत; मिली थी नोटिस

Sat, 14 Nov 2026 06:13 AM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Aman Vishwakarma Updated Sat, 14 Nov 2026 06:13 AM IST
सार

नावेद कॉम्प्लेक्स का भविष्य आईआईटी बीएचयू की तकनीकी रिपोर्ट तय करेगी। इमारत के नीचे से गुजर रही मुख्य सीवर लाइन के ऊपर निर्माण से प्रवाह बाधित होने और चार मोहल्लों में जलभराव की समस्या सामने आई है। नगर निगम ने नोटिस जारी किया है। रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई होगी।

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Varanasi IIT-BHU report determine fate Naved Complex demolished or granted relief notice issued
IIT BHU - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बेनियाबाग स्थित छह मंजिला नावेद कॉम्प्लेक्स का भविष्य अब आईआईटी बीएचयू के विशेषज्ञों की रिपोर्ट पर निर्भर है। इमारत को तोड़ा जाएगा या उसे राहत मिलेगी, इसका फैसला तकनीकी जांच के बाद होगा। इस रिपोर्ट का इंतजार कॉम्प्लेक्स के मालिकों और आसपास के कारोबारियों के साथ ही स्थानीय लोगों को भी है। उधर, नगर निगम और जलकल विभाग की कार्रवाई से क्षेत्र में हलचल तेज हो गई है।

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दरअसल, नावेद कॉम्प्लेक्स के नीचे से जलकल विभाग की मुख्य सीवर लाइन गुजर रही है। नगर निगम की विभागीय जांच और निरीक्षण में सामने आया कि सीवर लाइन के ऊपर पक्का निर्माण होने से उसका प्रवाह बाधित हो रहा है। इसके चलते हड़हा, दालमंडी, काशीपुरा और पियरी क्षेत्र में सीवर ओवरफ्लो और जलभराव की समस्या पैदा हो रही है। सीवर का पानी सड़कों और गलियों में फैलने से स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

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काफी दिनों से चर्चा में है ये मामला

इस समस्या को देखते हुए नगर निगम ने कॉम्प्लेक्स के मालिकों और निर्माणकर्ताओं को अनधिकृत निर्माण हटाने और इमारत खाली करने का नोटिस जारी किया था। जलकल विभाग की ओर से भवन स्वामी को दोबारा नोटिस देकर सात दिनों के भीतर सीवर लाइन को अवरोध मुक्त करने का निर्देश दिया गया है। विभाग चाहता है कि सीवर लाइन तक पहुंच बनाकर उसकी सफाई और मरम्मत का काम पूरा कराया जा सके।

हालांकि, छह मंजिला इमारत के भविष्य को लेकर अंतिम निर्णय लेने से पहले तकनीकी पहलुओं की जांच कराई जा रही है। इसके लिए आईआईटी बीएचयू के प्रोफेसरों की टीम को जिम्मेदारी सौंपी गई है। टीम भवन की स्थिति, सीवर लाइन पर निर्माण के प्रभाव और तकनीकी पहलुओं का परीक्षण कर रही है। उसकी रिपोर्ट से यह स्पष्ट होगा कि इमारत को हटाना जरूरी है या किसी दूसरे तकनीकी विकल्प से समस्या का समाधान संभव है।

जलकल सचिव सुधीर कुमार वर्मा ने बताया कि आईआईटी बीएचयू की रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल विभाग की नजर रिपोर्ट पर टिकी है। ऐसे में चार मोहल्लों की सीवर समस्या के समाधान के साथ नावेद कॉम्प्लेक्स का भविष्य भी इसी तकनीकी जांच से तय होगा।

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