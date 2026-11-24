शटडाउन लेकर फॉल्ट ठीक करने खंभे पर चढ़ा संविदाकर्मी झुलसा, गिरने से हाथ-पैर टूटा

कपसेठी थाना क्षेत्र के इसरवार गांव में सोमवार को एचपी गैस प्लांट का विद्युत फॉल्ट ठीक करने गए संविदा विद्युत कर्मी मनोज कुमार झुलस कर पोल से गिर गया। इस कारण उसका हाथ-पैर टूट गया। ग्रामीणों ने झुलसे विद्युत कर्मी को पहुंचाया अस्पताल स्थिति गंभीर होने पर डॉक्टर ने ट्रॉमा सेंटर के लिए किया रेफर।



एसडीओ सेवापुरी सौरभ पटेरिया ने बताया कि विद्युत उपकेंद्र पर तैनात संविदा विद्युत कर्मी मनोज कुमार निवासी रैसी रामपुर सोमवार को सुबह करीब 10:00 बजे इसरवार गांव में स्थित एचपी गैस प्लांट का विद्युत ठीक करने गया था। इस दौरान गैस प्लांट का शटडाउन लिया गया था।



गलती से विद्युत कर्मी कृषि के पोल पर चढ़ गया जिसमें विद्युत प्रवाहित हो रहा था, वह करंट की चपेट में आ गया। जिससे विद्युत कर्मी झुलस कर पोल से नीचे गिर गया और उसका हाथ और पैर टूट गया। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने तत्काल एक निजी चिकित्सालय भर्ती कराया जहां स्थिति गंभीर होने पर उसे बीएचयू ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया।



राजातालाब बार एसोसिएशन चुनाव 5 दिसंबर को

राजातालाब तहसील बार एसोसिएशन का वार्षिक चुनाव 5 दिसंबर को होगा। सोमवार को नामांकन पत्रों की बिक्री शुरू हो गई। पहले दिन अध्यक्ष पद के लिए दो और महामंत्री पद के लिए चार नामांकन पत्र बिके। कनिष्ठ उपाध्यक्ष और वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए दो-दो नामांकन पत्रों की बिक्री हुई। कोषाध्यक्ष पद के लिए एक, संयुक्त सचिव प्रशासन के लिए तीन, पुस्तकालय मंत्री के लिए एक और संयुक्त सचिव प्रकाशन के लिए एक नामांकन पत्र खरीदा गया। कनिष्ठ प्रबंध समिति के लिए चार और वरिष्ठ प्रबंधन समिति के लिए एक नामांकन पत्र बिका। चुनाव संचालन समिति के सदस्य और बार के पूर्व अध्यक्ष छेदी यादव ने बताया कि नामांकन करने वाले प्रत्याशियों की अंतिम सूची का प्रकाशन 27 नवंबर को होगा। इसके बाद 5 दिसंबर को मतदान कराया जाएगा।