{"_id":"627af771fe0b8a344f2d8d7c","slug":"varanasi-hearing-in-the-gyanvapi-case-will-be-held-again-today","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"ज्ञानवापी: कोर्ट में आज पेश हो सकती है अब तक की सर्वे रिपोर्ट, मुस्लिम पक्ष पर कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करने का आरोप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, वाराणसी Published by: अनुराग सक्सेना Updated Wed, 11 May 2022 05:09 AM IST