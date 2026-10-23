वाराणसी: एयर शो में चार लोगों की तबीयत बिगड़ी, मंडलीय अस्पताल में भर्ती; 78 एंबुलेंस रहीं तैनात

एयर शो में चार लोगों की तबीयत बिगड़ गई। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने प्राथमिक चिकित्सा दी। इसके बाद 108 एंबुलेंस में बिठाकर मरीजों को कबीरचौरा मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। खड़े रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्या पर भी चिकित्सकीय सहायता दी गई।

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स्वास्थ्य विभाग की ओर से 22 से 25 अक्तूबर तक 38 अस्पतालों (13 निजी, 7 सरकारी और 8 अस्थायी अस्पताल) में 57 टीमों को तैनात किया गया है। घाट से लेकर अन्य जगहों पर 78 एंबुलेंस लगाए गए हैं। बृहस्पतिवार को घाटों पर कुछ लोग अकेले तो कुछ परिवार के साथ देखने पहुंचे थे।108 एंबुलेंस सेवा के जिला प्रभारी मनोज कुमार सिंह के अनुसार चार लोगों की तबीयत बिगड़ने की जानकारी मिलने पर सीएमओ डॉ. एनपी सिंह को सूचना दी गई। लोगों का मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। केदार घाट पर निर्मल देव, गोदौलिया में संजय प्रजापति, विकास प्रजापति और राजघाट पर मनीष सिंह थे। इमरजेंसी में पहुंचने पर डॉक्टरों ने जरूरी जांच और उपचार किया।सीएमओ डॉ. एनपी सिंह ने बताया कि राजघाट पर शो देखने आए एक दर्शक का रक्तचाप कम होने पर मेडिकल टीम ने इलाज किया। किसी भी तरीके से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए घाट से लेकर हर जगह चिकित्सकीय टीम मौजूद है।